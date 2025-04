Fiorentina, Kean torna ad allenarsi: previsto lavoro differenziato per il centravanti

Domenica alle ore 18 la Roma affronterà la Fiorentina allo Stadio Olimpico nel match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A e Raffaele Palladino può sorridere. L'allenatore infatti ritroverà Moise Kean dopo alcuni giorni di assenza: il centravanti ha saltato le ultime due partite per motivi familiari ed era partito in Francia, ma ora è tornato a Firenze e nel pomeriggio svolgerà una seduta differenziata. Il tecnico della Viola deciderà se schierarlo dall'inizio nell'andata della semifinale di Conference League contro il Betis, in programma giovedì alle ore 21, ma la presenza di Kean contro la Roma non sembra in dubbio.