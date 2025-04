Fiorentina, Dodò operato d'appendicite: intervento riuscito, in dubbio per la Roma (COMUNICATO)

Notizie dall'infermeria della Fiorentina, avversaria della Roma nella 35ª giornata di Serie A in programma il 4 maggio. Il terzino destro brasiliano Dodò è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico d'urgenza di appendicectomia laparoscopica.

L'operazione, come specificato dal club viola, si è resa necessaria a causa del quadro clinico sviluppato dal giocatore nelle prime ore del mattino. La procedura è perfettamente riuscita.

I tempi di recupero per questo tipo di intervento rendono la sua presenza fortemente in dubbio per la partita contro i giallorossi in programma tra due settimane. Le sue condizioni andranno monitorate attentamente una volta dimesso dall'ospedale.

Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dall'ACF Fiorentina:

"ACF Fiorentina comunica che nel pomeriggio di oggi il calciatore Cordeiro Dos Santos Domilson è stato sottoposto ad intervento di appendicectomia laparoscopica in urgenza. La procedura chirurgica, resasi necessaria per il quadro clinico sviluppato nelle prime ore del mattino, è perfettamente riuscita.

Prossime informazioni saranno fornite al momento della dimissione del calciatore dall’ospedale."

(acffiorentina.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE