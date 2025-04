Grande tegola per la Fiorentina di Raffaele Palladino. Come svelato dal portale che si occupa della Viola, il terzino destro si trova in ospedale da ieri notte per appendicite e potrebbe anche sottoporsi a un intervento chirurgico. Il calciatore brasiliano salterà sicuramente la partita contro l'Empoli ed è a rischio anche per le sfide contro Betis e Roma (in programma domenica 4 maggio alle ore 18 allo Stadio Olimpico).

(labaroviola.com)

