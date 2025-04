Fabregas sul suo futuro: "Penso solo al Como e alla salvezza, non dico altro"

Alla vigilia della sfida contro il Torino, Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha tenuto la consueta conferenza stampa. Interrogato su un possibile futuro lontano dal Lario, il tecnico spagnolo ha detto: "Il mio futuro a Como o lontano da Como? Preferisco non parlare di questo, sapete che sono concentrato solo sul Como e la salvezza. Preferisco non dire altro, ma restare concentrato su questo. E’ il mio obiettivo vero, il resto non interessa".

Con queste parole, l'ex centrocampista ha rimandato ogni discorso relativo alla prossima stagione.