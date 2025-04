Derby, striscione in Sud: "La sconfitta, il falconiere e il grande incubo... continua?". E l'immagine di Pellegrini e Saelemaekers nella gara d'andata

Roma si ferma, è tempo di derby. Allo Stadio Olimpico va in scena la stracittadina tra Lazio e Roma valida per la 32esima giornata di campionato. E già prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, i tifosi iniziano ad esporre i primi striscioni: in Curva Sud compare "La sconfitta, il falconiere e il grande incubo... continua?" con l'immagine dell'abbraccio tra Pellegrini e Saelemaekers, autori dei gol nella vittoria nel derby d'andata.

Altri striscioni di sfottò in Sud: "Vengo anch'io? No, tu no..." e "per chi l'avesse dimenticato...fare l'ultras non è Radu!". Quindi: "Fai tanto il pittore... poi fai stampare il telone".