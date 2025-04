Derby, iniziativa di Roma e Lazio: invitato allo stadio Diego Alfonzetti, arbitro vittima di violenze in una gara giovanile

Iniziativa congiunta di Roma e Lazio in occasione del derby di domenica 13 aprile, i quali hanno scelto di invitare allo stadio Diego Alfonzetti, arbitro vittima di violenze in una gara di settore giovanile. Ecco la nota del club giallorosso:

"In occasione del derby di domenica 13 aprile, le due squadre romane hanno invitato allo Stadio Olimpico di Roma Diego Alfonzetti, il giovane arbitro siciliano vittima di violenze in occasione di una gara di settore giovanile. SS Lazio e AS Roma esprimono la propria solidarietà all'intero sistema arbitrale e stigmatizzano ogni forma di violenza, anche solo verbale, nei confronti degli ufficiali di gara".

(asroma.com)

