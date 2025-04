Baroni: "Ora un derby fondamentale. Castellanos sarà titolare"

Al termine della sconfitta europea per 2-0 sul campo del Bodo/Glimt, l'allenatore della Lazio, Marco Baroni, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, fornendo indicazioni importanti sull'impiego di Taty Castellanos in vista del derby contro la Roma.

Riguardo alla gestione dell'attaccante argentino, subentrato solo nella ripresa in Norvegia, Baroni ha spiegato il piano: "Era in preventivo fare un part-time oggi e poi il derby farlo giocare di più. Titolare? Sì penso di sì, non farà magari 90' per poi fare tutta la partita al ritorno giovedì prossimo".

Baroni ha ovviamente espresso un pensiero sulle prossime sfide in programma: "I nostri tifosi non hanno bisogno di appelli: siamo arrivati tutti insieme, abbiamo un derby fondamentale e poi la gara di ritorno. Li affronteremo al meglio".