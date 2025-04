Baroni: "La Roma sta facendo cose pazzesche"

Dopo il pareggio con il Parma, rimontato grazie a una doppietta di Pedro, la Lazio è stata raggiunta dalla Roma in classifica, scivolandole sotto in virtù degli scontri diretti. Dopo la gara di ieri sera, Baroni ha commentato così il momento delle due squadre romane: "Di là (alla Roma, ndr) ci sono stato da giovanissimo, qui ci sono dentro anima e cuore. Siamo dispiaciuti ma ci sono ancora partite. La Roma è sotto gli occhi di tutti, sta facendo cose pazzesche dal punto di vista dei punti. Ma noi ci siamo e vogliamo essere presenti fino in fondo per vedere dove andremo a piantare la bandiera".