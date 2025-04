Atalanta-Lecce si gioca: no al rinvio chiesto da Abodi. Lecce in viaggio

Niente rinvio per Atalanta-Lecce. Nonostante l'intervento effettuato ieri dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che aveva auspicato uno slittamento della partita, la Lega Serie A ha confermato che il match si disputerà regolarmente oggi.

Il Lecce è quindi partito questa mattina alla volta di Bergamo con un volo charter per affrontare la sfida valida per la 34ª giornata di campionato. A seguito della squadra, a causa della situazione contingente, non ci saranno dirigenti ad eccezione del Direttore Sportivo Stefano Trinchera e del Team Manager Claudio Vino.