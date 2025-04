Atalanta-Bologna, trauma distorsivo al ginocchio sinistro per Kolasinac: in forte dubbio per il match contro la Roma

Alle ore 12:30 è iniziata al Gewiss Stadium di Bergamo la partita tra Atalanta e Bologna, valida per la trentaduesima giornata di Serie A. La Dea è in vantaggio per 2-0 all'intervallo, ma in casa bergamasca c'è grande preoccupazione per le condizioni di Sead Kolasinac: il difensore si è accasciato a terra dopo una torsione innaturale del ginocchio sinistro e ha chiesto immediatamente il cambio, tanto da essere costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma al momento è in forte dubbio per il match contro la Roma in programma il weekend dell'11 maggio.