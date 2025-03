VIDEO - Ranieri torna sull'espulsione di Hummels: "Rosso un po' forzato, mancavano i parametri per dire che era una chiara occasione da gol"

Prima di iniziare la conferenza stampa pre Cagliari, Claudio Ranieri ha preso la parola tornando sull'espulsione di Hummels contro l'Athletic. Le sue parole: "Prima di iniziare con le domande, volevo tornare sull'espulsione di Hummels. Avevo fatto quella dichiarazione perchè avevo visto l'immagine dal telefonino e non tutta la dinamica. Credo che l'espulsione sia un pochino forzata, non ci sono tutti e 4 i parametri per dire che è una chiara occasione da gol. Credo sia stata severa, la poteva dare come poteva dare il giallo. In una partita più particolare magari avrebbe dato il giallo e nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Turpin lo vorrei sempre. Sono decisinionisti, a me piacciono questi tipi di arbitri. Non è andata per il verso giusto, siamo dispiaciuti ma questo è il calcio. Di solito non faccio mai interviste dopo la coppa, ma sapete che Cagliari per me è particolare, per cui mi piaceva ribadirlo"