VIDEO - Ranieri su Paredes: "Ha fatto di tutto per tornare al Boca? Che ha fatto, sta qua...contano i fatti"

A due giorni da Lecce-Roma, partita valida per la trentesima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 20:45 allo Stadio Via del Mare, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulla situazione di Paredes. Le sue parole: "Ho inciso nel senso che lo voglio qui il prossimo anno. Quando lui ha detto che vuole tornare in Argentina è come quando io dico che voglio tornare a Roma. Ho preso le sue dichiarazioni con naturalezza. Dice che ha fatto di tutto? Che ha fatto, sta qua... Contano i fatti".

