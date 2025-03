VIDEO - Ranieri su Dybala: "Sta bene, meno di sei mesi per il recupero"

A due giorni da Lecce-Roma, partita valida per la trentesima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 20:45 allo Stadio Via del Mare, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sui tempi di recupero per Paulo Dybala: "Ci ho parlato, sta molto bene ed è molto soddisfatto di come è andata. Ora deve solo aspettare, il nostro staff medico farà di tutto per metterlo nelle migliori condizioni. Non vogliamo né affrettare i tempi né ritardarli. Si tratta di un tendine che viene utilizzato dai chirurghi per fare il crociato, per i tempi di recupero non si sa ma dovrebbe essere meno di sei mesi dato che non si tratta di crociato. Noi siamo fiduciosi e il ragazzo è contento per come è stato trattato".