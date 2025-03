VIDEO - Ranieri su Dovbyk: "Deve reagire, se si arrende ho altri 25 giocatori che vogliono giocare..."

Alla vigilia di Roma-Cagliari, Claudio Ranieri ha parlato del momento difficile di Artem Dovbyk. Le sue parole: "A lui ho detto 'tu pensi al gol, io penso alla prestazione'. Se non fa una buona prestazione e non fa gol, allora comincio a pensare. Io quello che chiedo ai ragazzi è la prestazione, poi so che non possono stare sempre al 100%. Ma se non mi dai ne prestazione, ne gol, mi lasci con l'amaro in bocca. Lui deve lottare, come tutti gli altri, non voglio credere che si sia arreso, me lo deve dimostrare, negli allenamenti e in partita. Poi se si arrende io ho altri 25 giocatori da far giocare"

