VIDEO - Ranieri: "Gasperini non sarà il prossimo allenatore della Roma"

A due giorni da Lecce-Roma, partita valida per la trentesima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 20:45 allo Stadio Via del Mare, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sul nuovo allenatore, escludendo Gian Piero Gasperini: "Potete escludere tutti quelli che avete detto, Gasperini non sarà l'allenatore della Roma ma sarà un altro".