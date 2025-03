Claudio Ranieri, nella conferenza stampa pre Cagliari, ha parlato anche del futuro di Paulo Dybala. Le sue parole: "Non sta al 100%. Per me è un punto fermo del prossimo anno, quando sta bene è una Roma differente, lo ribadisco. Dybala quando sta bene vale il prezzo del biglietto, fa giocate che altri non fanno"

