Serie A, vittoria in rimonta per il Milan: 3-2 al Lecce

Vittoria in rimonta per il Milan in casa del Lecce nella 28esima giornata di campionato: i rossoneri vincono 3-2 al Via del Mare. Al 7' Krstovic porta in vantaggio i padroni di casa e al 59' l'attaccante raddoppia firmando la doppietta personale. Al 68' il Milan accorcia grazie all'autogol di Gallo, al 73' Pulisic dal dischetto ristabilisce l'equilibrio. E all'81' Pulisic ribalta il risultato regalando la vittoria ai rossoneri, che raggiungono quota 44 punti in classifica, a +1 sulla Roma che domani affronterà l'Empoli.