Serie A, il Bologna espugna il Penzo e consolida il quarto posto. Finisce 1-1 tra Como ed Empoli

Si sono concluse le due partite di Serie A iniziate alle 15:00, entrambe sbloccatesi nella ripresa dopo lo 0-0 dei primi 45 minuti. Al Sinigaglia, Como ed Empoli hanno pareggiato 1-1. Lariani in vantaggio al 61' con la rete di Douvikas, ma raggiunti al 75' dal gol di Kouame per i toscani. L'Empoli ha chiuso la partita in dieci uomini a causa dell'espulsione di Fazzini al 92'.

Al Penzo, invece, vittoria esterna per il Bologna, che ha battuto il Venezia 1-0. Ha deciso la sfida un gran gol al volo di Riccardo Orsolini al 49'.

Con un punto a testa, Como ed Empoli non muovono la classifica. Il Bologna invece ottiene tre punti pesanti in chiave europea, consolidando il proprio quarto posto a quota 56 punti. Resta invece in difficoltà il Venezia, fermo a 20 punti al penultimo posto.