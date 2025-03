Serie A, Parma-Torino 2-2: la doppietta di Pellegrino cancella il doppio vantaggio granata. Il Venezia ferma il Como sull'1-1: Gytkjaer pareggia al 95' su rigore

Alle ore 15 sono andate in scena due partite valide per la ventottesima giornata di Serie A e si tratta di Parma-Torino e Como-Venezia. Il match dello Stadio Tardini regala tante emozioni e si conclude con un rocambolesco 2-2. Elmas sblocca la gara con una grande conclusione a giro nel primo tempo, ma nella ripresa accade di tutto: al 60' arriva il pareggio dei crociati con Pellegrino, al minuto 72 Che Adams riporta in vantaggio il Torino e all'82' Pellegrino segna ancora firmando il definitivo 2-2. Gli uomini di Vanoli restano undicesimi e si portano a 35 punti, mentre il Parma è quartultimo a quota 24 (+2 sull'Empoli terzultimo, che domani giocherà contro la Roma).

Il Como non riscatta la sconfitta rimediata all'Olimpico contro la Roma e sciupa una clamorosa occasione pareggiando 1-1 contro il Venezia. I lariani passano in vantaggio al 49' con Ikoné, entrato in campo all'intervallo, ma si fanno riprendere al 95' dal rigore di Gytkjaer. Con questo pareggio il Como sale a 29 punti (tredicesimo in classifica), mentre il Venezia raggiunge quota 19 e si porta a -5 dalla salvezza.