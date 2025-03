Serie A, Napoli-Fiorentina 2-1: non basta Gudmundsson alla viola. Azzurri a -1 dall'Inter

Nel pomeriggio il Napoli batte la Fiorentina e ottiene una fondamentale vittoria in ottica scudetto: allo Stadio Diego Armando Maradona termina 2-1 per gli azzurri che si portano a 60 punti in classifica, a -1 dall'Inter capolista. Al 26' Lukaku apre le marcature per il vantaggio del Napoli, al 60' Raspadori raddoppia. Al 66' Gudmundsson accorcia le distanze ma non basta alla Fiorentina che resta a 45 punti, a +2 sulla Roma che affronterà l'Empoli.