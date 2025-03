La sfida delle 12:30 all'U-Power Stadium tra Monza e Torino è terminata 0-2 in favore dei granata. La formazione di Paolo Vanoli sblocca la gara al 41' grazie all'ex Napoli Elmas. I granata, poi, chiudono la gara al 66' con il primo gol in Serie A di Cesare Casadei. Brianzoli sempre più ultimi in classifica con 14 punti, il Torino, invece, resta all'undicesimo posto con 34 punti.