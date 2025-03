Serie A, Milan-Lazio 1-2: decide Pedro su rigore all'ultimo respiro. Terza sconfitta di fila per i rossoneri

In un finale a dir poco incandescente la Lazio vince 1-2 a San Siro contro il Milan grazie a un gol di Pedro su calcio di rigore al 98'. Partita che si mette subito in discesa per gli uomini di Baroni che vanno avanti al 28' grazie a un tap-in vincente di Zaccagni. Nella ripresa i rossoneri restano in dieci per l'espulsione di Pavlovic ma riescono all'84' a trovare il gol del pareggio con un colpo di testa perentorio di Chukwueze. I biancocelesti però continuano a spingere e al 98', dopo una revisione Var, trovano il gol del definitivo 1-2 con Pedro su calcio di rigore. La Lazio sale quindi a 50 punti e fa un salto importante in zona Champions League, il Milan si fa superare dalla Roma e ottiene la terza sconfitta consecutiva in tutte le competizioni.