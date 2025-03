Serie A, Milan-Como 2-1: Pulisic e Reijnders firmano la rimonta. I rossoneri scavalcano momentaneamente la Roma

Alle ore 18 è andata in scena la partita tra Milan e Como, valida per la ventinovesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa. A sbloccare la partita è Da Cunha con un grandissimo tiro di mancino dal limite dell'area, ma nella ripresa arriva la reazione dei rossoneri: al 53', due minuti dopo il gol annullato a Da Cunha, Pulisic ristabilisce la parità e al 75' Reijnders sigla la rete del 2-1 su un assist perfetto di Abraham. Il Como termina la gara in dieci a causa dell'espulsione di Alli al 91', entrato in campo da 10 minuti. Con questo successo il Milan sale al settimo posto in classifica a 47 punti e scavalca nuovamente la Roma (a -1 e con una partita in meno), mentre il Como resta tredicesimo a quota 29.