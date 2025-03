Serie A, Lazio-Udinese 1-1: Romagnoli risponde a Thauvin. Biancocelesti al quinto posto

Termina in parità il posticipo serale della 28° giornata tra Lazio e Udinese. All'Olimpico gli ospiti friulani passano in vantaggio al 22' con Thauvin su assist di Lucca, con la Lazio che reagisce e trova subito il pareggio dieci minuti dopo con un tocco ravvicinato di Romagnoli. Nella ripresa le due squadre provano a trovare il gol vittoria ma il risultato non cambia fino al fischio finale dell'arbitro. I biancocelesti mancano così il sorpasso alla Juventus e restano quinto posto con 51 punti, mentre l'Udinese si conferma al decimo posto con 40.