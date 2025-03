La Lazio viene fermata in casa dal Torino ed è costretta a farsi agganciare dalla Roma in classifica a 52 punti: i giallorossi, grazie alla vittoria nel derby, in attesa del ritorno sono anche in vantaggio negli scontri diretti. La squadra di Baroni, nel posticipo, si era portata sull'1-0 grazie a Marusic prima del pari nel finale (82') di Ginetis.