Serie A, Juventus-Genoa 1-0: la perla di Yildiz apre l'era Tudor con una vittoria. Bianconeri a -1 dalla Champions e a +6 sulla Roma

Alle ore 18 è andata in scena la partita tra Juventus e Genoa, valida per la trentesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 1-0. L'esordio di Tudor sulla panchina della Vecchia Signora parte quindi con il piede giusto: al 25' Yildiz semina il panico, dribbla l'ultimo difensore e scarica un destro imperdibile per Leali portando in vantaggio i bianconeri. Nella ripresa i padroni di casa gestiscono il vantaggio senza correre grandi rischi e portano a casa tre punti fondamentali dopo due sconfitte consecutive e l'esonero di Thiago Motta. Grazie a questo successo la Juventus blinda il quinto posto e sale a 55 punti (-1 dalla zona Champions occupata dal Bologna e +6 sulla Roma, avversario che affronterà nella prossima giornata di campionato), mentre il Genoa resta dodicesimo a quota 35.