In attesa di Napoli-Milan, l'Inter continua a vincere. Dopo la sosta per le Nazionali, la squadra di Inzaghi riceve a San Siro l'Udinese e vince 2-1 nella 30esima giornata di campionato: al 12' Arnautovic sblocca la gara e al 29' Frattesi raddoppia. Al 71' Solet accorcia le distanze ma non basta all'Udinese per evitare il ko. Con questo successo l'Inter sale a 67 punti in classifica, sempre in vetta, a +6 sul Napoli che in serata sfiderà il Milan.