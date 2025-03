Serie A, il Venezia ferma anche il Napoli sullo 0-0: Conte aggancia l'Inter in vetta

Alle ore 12:30 è andata in scena la partita tra Venezia e Napoli, valida per la ventinovesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 0-0. La partita è stata ricca di occasioni da entrambe le parti (palo di Raspadori e salvataggio sulla linea di Rrahmani) ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il colpo vincente. In seguito a questi pareggio i partenopei agganciano l'Inter in vetta a 61 punti (i nerazzurri giocheranno stasera contro l'Atalanta), mentre i lagunari ottengono il quarto pareggio consecutivo e sale a 20 punti (-5 dalla salvezza).