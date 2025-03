Serie A, il Cagliari travolge 3-0 il Monza e si allontana dalla zona retrocessione

Il Cagliari ottiene una vittoria fondamentale in chiave salvezza, battendo nettamente il Monza per 3-0 alla Unipol Domus. Un successo che dà respiro alla squadra sarda nella lotta per non retrocedere.

La partita si è sbloccata nella ripresa. Al 49' Nicolas Viola ha portato in vantaggio i rossoblù. Gianluca Gaetano ha poi raddoppiato al 73', prima che Zito Luvumbo chiudesse definitivamente i conti in pieno recupero (90'+2), siglando il 3-0 finale.

Con questi tre punti pesantissimi, il Cagliari fa un balzo importante nella classifica di Serie A, allontanandosi momentaneamente dalle zone più calde. Il Monza, invece, resta ultimo.