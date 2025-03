Serie A, il Bologna approfitta dell'espulsione di Valentini e batte 1-2 l'Hellas Verona: i felsinei agganciano la Lazio a 50 punti

Allo Stadio Bentegodi di Verona è andata in scena la partita tra Hellas Verona e Bologna, valida per la ventottesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 1-2 in favore degli ospiti. A sbloccare la gara è Odgaard al minuto 40 e la svolta arriva al 70', quando Valentini riceve il secondo cartellino giallo e lascia gli scaligeri in dieci uomini. Il Bologna ne approfitta e sigla il raddoppio con Cambiaghi al 78', mentre la rete di Mosquera due minuti più tardi riaccende (inutilmente) le speranze dell'Hellas Verona. La partita termina così 1-2 per gli emiliani e con questo successo la squadra di Italiano è sesta (agganciata la Lazio al quinto posto) a 50 punti (+7 sulla Roma), mentre il Verona resta quindicesimo a quota 26 (+4 sulla zona retrocessione).