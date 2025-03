È arrivato l'aggiornamento che in molti aspettavano sul possibile cambio di orario di Roma-Cagliari, prevista inizialmente per domenica 16 marzo alle 15:00 ma in concomitanza con la Maratona della Capitale. La Lega Serie A ha ufficializzato la variazione d'orario della partita che inizierà un'ora più tardi, alle 16:00, per permettere il regolare svolgimento dei due eventi.