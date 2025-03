Serie A, Bologna-Cagliari 2-1: doppietta di Orsolini. Genoa-Empoli 1-1

Nel pomeriggio il Bologna ha vinto in rimonta contro il Cagliari nella 27esima giornata di campionato: al Dall'Ara finisce 2-1 per i padroni di casa. Apre la rete di Piccoli per il vantaggio degli ospiti, nella ripresa al 48' Orsolini sigla il pareggio dal dischetto e al 56' sempre Orsolini ribalta il risultato regalando la vittoria alla squadra di Italiano, che si porta a quota 47 punti in classifica.

A Marassi, invece, termina in parità tra Genoa ed Empoli: alla rete di Grassi al 36' risponde quella di Vasquez all'81'. Con questo risultato il Genoa sale a 31 punti, l'Empoli a 22.