All'inizio del secondo tempo Atalanta-Inter è stata sospesa per soccorrere un tifoso che ha avuto un problema fisico sugli spalti. La macchina d'emergenza si è attivata tempestivamente portando via in barella, ma cosciente come ha fatto sapere l'ufficio stampa della Figc, lo spettatore.

Sull'angolo successivo da cui è ripreso il gioco, tra l'altro, l'Inter ha sbloccato l'incontro con Carlos Augusto.