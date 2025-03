Roma: Pioli può lasciare l'Al Nassr. Può diventare un nome per il dopo Ranieri

Anche quello di Stefano Pioli potrebbe essere un nome per la panchina della Roma. Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, l'ex allenatore del Milan potrebbe chiudere l'avventura all'Al Nassr prima del tempo e potrebbe diventare un nome importante per il prossimo giro di panchine, compresa quella giallorossa.

