Roma-Juventus: info biglietti. Al via la vendita riservata agli abbonati

Il prossimo 6 aprile, la Roma ospiterà all'Olimpico la Juventus. Come fa sapere il club, non sono stati ancora definiti data e orario del match, ma a partire dalle 12 del 5 marzo prenderà il via la vendita dei biglietti per questo incontro, valido per la giornata numero 31 di Serie A. Ecco cosa sapere sulla vendita dei tagliandi, che si articolerà in due distinte fasi.

1) A partire dalle ore 12:00 di mercoledì 5 marzo, gli abbonati Plus e Classic Extra Serie A per la stagione 2024/25 e i titolari della AS Roma Card (Card sottoscritte tra il 6/3/2020 e il 2/3/2025) potranno acquistare biglietti a un prezzo dedicato. La vendita dedicata ai possessori della AS Roma Card terminerà alle ore 12:59 di mercoledì 12 marzo.

2) La vendita libera avrà inizio alle ore 13:00 di mercoledì 12 marzo.

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS