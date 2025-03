Roma in viaggio verso Empoli: Celik e Dybala restano nella Capitale (FOTO e VIDEO)

Domani alle ore 18 la Roma affronterà alla Computer Gross Arena l'Empoli in occasione della partita valida per la ventottesima giornata di Serie A. Dopo aver svolto l'allenamento di rifinitura a Trigoria, i giallorossi sono in viaggio per raggiungere la città toscana. Assenti Mehmet Zeki Celik (risentimento muscolare alla coscia) e Paulo Dybala (concesso un turno di riposo): entrambi i calciatori quindi sono rimasti nella Capitale.