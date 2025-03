Allo Stadio Olimpico la Roma ospita il Como di Cesc Fabregas nella 27esima giornata di campionato per continuare a risalire la classifica dopo l'inizio di stagione horror. Nel corso della gara in Tribuna Tevere viene esposto uno striscione per celebrare Marco Cassetti, ex giocatore giallorosso e ora inserito nello staff tecnico di Fabregas: "Marco Cassetti cuore romanista".