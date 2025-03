Roma-Como, Ranieri sceglie Pellegrini: il capitano giallorosso partirà dal 1'

Alle 18:00 la Roma ospiterà il Como per la 27esima giornata di Serie A. Claudio Ranieri, nonostante giovedì ci sia la delicata sfida di Europa League contro l'Athletic Bilbao, non vuole snobbare il campionato e sceglie i titolari. Secondo quanto riportato dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, è pronto a tornare dal 1' anche Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso affiancherà Dybala e Shomurodov in attacco.