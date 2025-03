ROMA-COMO: le probabili formazioni. Shomurodov titolare, Pellegrini in vantaggio su Pisilli

Prima del fondamentale incontro di Europa League contro l'Athletic Bilbao, la Roma deve superare lo scoglio Como. Alle 18:00, allo stadio Olimpico i giallorossi ospiteranno la formazione di Cesc Fabregas, reduce da un gran periodo di forma.

Con l'opportunità di risalire anche in Serie A, Claudio Ranieri non pensa all'Europa e dovrebbe schierare l'11 titolare. Davanti a Svilar, in difesa ci sarà il trio formato da Celik, Mancini e Ndicka. In mezzo al campo la collaudata coppia Paredes-Koné, mentre sugli esterni agiranno Angelino e Saelemaekers. Accanto a Paulo Dybala dovrebbe invece tornare il capitano Lorenzo Pellegrini, mentre, davanti tocca nuovamente ad Eldor Shomurodov. Artem Dovbyk ha smaltito il problema all'aduttore, ma, partirà dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar, Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov.

A disp.: Gollini, De Marzi, Baldanzi, Dovbyk, El Shaarawy, Gourna-Douath, Hummels, Nelsson, Pisilli, Rensch, Salah-Eddine, Saud, Soulé.

All.: Claudio Ranieri

COMO: Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Diao

A disp.: Vigorito, Reina, Iovine, Jack, Moreno, Vojvoda, Dele Alli, Engelhardt, Braunoder, Gabrielloni, Cutrone, Douvikas, Fadera, Ikoné.

All.: Cesc Fabregas

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Baccini-Imperiale

IV Uomo: Giua. VAR: Chiffi. AVAR: Piccinini