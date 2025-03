Roma-Como, l'abbraccio di Ranieri a Fabregas negli spogliatoi: "Non devi sperare nella mia carriera, te lo dico con il cuore. Complimenti" (VIDEO)

Al termine di Roma-Como 2-1, negli spogliatoi dello stadio Olimpico, è avvenuto l'incontro tra il tecnico giallorosso Claudio Ranieri e Cesc Fabregas, con quest'ultimo che per squalifica ha dovuto assistere alla partita dalla tribuna dello stadio. Sir Claudio non ha risparmiato ulteriori complimenti per lo spagnolo che nelle interviste post partita si è augurato di fare la carriera del tecnico romano. Questa è stata la sua risposta durante un lungo abbraccio: "Non devi sperare nella mia carriera, te lo dico con il cuore. Complimenti".

