Roma-Como, la moviola: contatto su Dybala in area, per l'arbitro non è rigore. Manca il secondo giallo per Smolcic

Prima dell'Athletic in Europa League la Roma riceve il Como allo Stadio Olimpico nella 27esima giornata di campionato. La gara è diretta da Pairetto, assistito da Baccini e Imperiale, con Giua quarto uomo. Al Var c'è Chiffi coadiuvato da Piccinini. Di seguito i principali episodi arbitrali della gara:

50' - Proteste dei giallorossi per un fallo di Smolcic su El Shaarawy, il giocatore del Como è già ammonito. Manca la seconda ammonizione.

12' - Dopo una bella percussione centrale, Dybala in area di rigore del Como entra in contatto con un avversario e cade a terra, per l'arbitro non è rigore.