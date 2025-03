Prima della gara d'andata degli ottavi di Europa League contro l'Athletic Club, la Roma ospita il Como allo Stadio Olimpico nella 27esima giornata di campionato per continuare a risalire la classifica. E, come sempre, non manca il sostegno dei romanisti: all'Olimpico si registra il sold out con 62.125 spettatori presenti sugli spalti.