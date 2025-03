Roma-Como, Da Cunha in gol: l'ultimo del Como a segnare all'Olimpico era stato Godeas

Allo Stadio Olimpico la Roma riceve il Como nella 27esima giornata di campionato. All'intervallo gli ospiti sono in vantaggio grazie alla rete di Da Cunha al 44'. Come fa sapere il portale di statistiche, prima di Da Cunha l'ultimo giocatore del Como a segnare un gol in trasferta contro la Roma in campionato era stato Denis Godeas il 6 novembre 2002.

