Dopo l'eliminazione in Europa League per mano dell'Athletic Club, la Roma torna in campo in campionato: nella 29esima giornata i giallorossi ospitano allo Stadio Olimpico il Cagliari di Davide Nicola. Sugli spalti c'è anche l'ex presidentessa giallorossa Rosella Sensi, inquadrata più volte dalle telecamere televisive.