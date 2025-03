Dopo l'eliminazione in Europa League, la Roma torna allo Stadio Olimpico: i giallorossi ospitano il Cagliari nella 29esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria del professor Riccardo Agabio, ex vicepresidente vicario e reggente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano nel 2012 e storico presidente della Federginnastica.