ROMA-CAGLIARI: le probabili formazioni. Torna Koné dal 1', Shomurodov preferito a Dovbyk. Hummels e Pellegrini in panchina (VIDEO)

La Roma è chiamata al riscatto dopo l'eliminazione dall'Europa League e oggi alle ore 16 affronta il Cagliari di Nicola allo Stadio Olimpico nel match valido per la ventinovesima giornata di Serie A.

Ranieri è pronto a effettuare un po' di turnover dopo la dura trasferta di Bilbao: davanti alla porta di Svilar ci sarà il trio composto difensivo da Rensch-Mancini-Ndicka, sulle fasce Saelemaekers e Angelino, mentre a centrocampo pronta la coppia Koné-Paredes. Sulla trequarti assente Pellegrini causa febbre (recuperato in extremis per la panchina), motivo per cui giocheranno Soulé e Baldanzi. Il centravanti, invece, sarà Shomurodov (preferito a Dovbyk).

IL TABELLINO

ROMA: Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Baldanzi; Shomurodov.

A disp.:

All.: Ranieri.

CAGLIARI: Caprile; Mina, Luperto, Palomino; Zortea, Adopo, Makombou, Deiola, Augello; Viola; Piccoli.

A disp.:

All.: Nicola.

Arbitro: Piccinini. Assistenti: Rossi C. – Di Gioia. IV Uomo: Feliciani. VAR: Pezzuto. AVAR: Abisso.

PREPARTITA

14:13 - Ecco una panoramica dello spogliatoio a meno di due ore dal calcio d'inizio.