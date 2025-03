ROMA-CAGLIARI: le probabili formazioni dei quotidiani. Tridente composto da Pellegrini, Soulé e Shomurodov, chance per Pisilli e Nelsson

Alle 16:00 il fischio di inizio di Roma-Cagliari, gara valevole per la 29esima giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci dall'eliminazione in Europa League e per questo motivo oggi è attesa una risposta convincente da parte di Ranieri e dei suoi giocatori. Il tecnico giallorosso dovrebbe puntare sul tridente composto da Pellegrini, Soulé e Shomurodov. In difesa Rensch è favorito su Hummels e Nelsson.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk.

GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini; Shomurodov.

TUTTOSPORT - Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov.

IL MESSAGGERO - Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini; Shomurodov.

IL TEMPO - Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Pisilli, Angelino; Soulé, Pellegrini; Shomurodov.

IL ROMANISTA - Svilar; Nelsson, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini; Shomurodov.