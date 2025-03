ROMA-CAGLIARI: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma vuole dimenticare l'eliminazione dall'Europa League in seguito alla sconfitta per 3-1 contro l'Athletic Club e ha l'occasione di riscattarsi già quest'oggi: alle ore 16 i giallorossi affronteranno il Cagliari di Nicola allo Stadio Olimpico nel match valido per la ventinovesima giornata di Serie A.

Ranieri è pronto a effettuare un po' di turnover dopo la fatica accumulata in coppa: davanti alla porta di Svilar ci sarà il trio composto da Rensch-Mancini-Ndicka, sugli esterni Saelemaekers e Angelino, mentre a centrocampo pronti Koné e Paredes. Sulla trequarti Soulé sarà affiancato da Baldanzi, poiché Pellegrini è stato fermato dalla febbre. Il centravanti, invece, sarà Shomurodov (preferito a Dovbyk).

DOVE VEDERE ROMA-CAGLIARI IN TV E IN STREAMING

Roma-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Baldanzi; Shomurodov.

CAGLIARI: Caprile; Mina, Luperto, Palomino; Zortea, Adopo, Makombou, Deiola, Augello; Viola; Piccoli.

LE QUOTE

ROMA-CAGLIARI 1 X 2 EUROBET 1.50 4.10 6.60 SISAL 1.50 4.00 7.00 PLANETWIN365 1.47 4.20 7.00 SNAI 1.50 4.25 6.75

