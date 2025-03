Ranieri rilancia la Roma: 30 punti in 15 giornate di Serie A, solo Inter e Napoli meglio dei giallorossi

La Roma vince 2-1 in rimonta contro il Como e si avvicina ancora di più alla zona Europa. I giallorossi hanno conquistato così la quarta vittoria consecutiva in Serie A e sono saliti a quota 43 punti. Come riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, da quando è arrivato Claudio Ranieri sulla panchina dei capitolini la Roma ha collezionato 30 punti in 15 giornate di campionato (come l'Atalanta) e in questo periodo hanno fatto meglio solo Inter (33) e Napoli (31).

