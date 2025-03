Quarta vittoria di fila in Serie A per la Roma: non accadeva da agosto 2020 con Fonseca in panchina

La Roma batte 2-1 il Como in rimonta grazie alle reti di Alexis Saelemaekers e Artem Dovbyk e sale all'ottavo posto in classifica superando il Milan. I giallorossi stanno vivendo un ottimo momento di forma e con il successo contro i lariani hanno portato a casa la quarta vittoria consecutiva in Serie A (0-1 contro il Venezia, 0-1 contro il Parma, 4-0 contro il Monza e 2-1 contro il Como): i capitolini non registravano una striscia così lunga di vittorie da agosto 2020, quando in panchina c'era Paulo Fonseca.